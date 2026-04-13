AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, merkeze bağlı Karacaköy yakınlarında bölgenin en büyük lojistik üssü konumundaki depo inşaatını inceledi.

Yapılan açıklamaya göre; Milletvekili Ahlatcı, Çorum Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile bir araya gelen Ahlatcı, şehrin tarım ve ticaret geleceğini şekillendirecek projeler üzerine kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Borsanın gelecek hedeflerini ve üreticilerin beklentilerini not alan Ahlatcı, “Şehrimizin her bir projesinin Ankara’da en yakın takipçisi olmaya, kurumlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” mesajı verdi.

BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ

Toplantının ardından Karacaköy mevkisinde yapımı hızla devam eden dev yatırımı yerinde inceleyen Milletvekili Ahlatcı, Çorum’un ticaret tarihine mühür vuracak projeye dikkat çekerek, “Bu sadece bir depo değil; Çorum’un tarım ve ticaretteki şahlanışının mührüdür. 71 bin 200 metrekare alan üzerinde, 40 bin metrekare kapalı soğuk hava ve hububat depolarıyla 150 bin tonluk muazzam bir kapasite inşa ediyoruz. Hafriyat çalışmalarını tamamladık, önümüzdeki hafta çevre duvarıyla inşaatımızı daha da hızlandırıyoruz. Çiftçimizin emeği, esnafımızın alın teri bu dev tesisle değer kazanacak.”dedi.