Ahlatcı Çorum FK yarın akşam sahasında oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın tesis sahasında Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmasına sakatlıkları bulunan Geraldo ve Ahmethan Köse dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanda daha sonra Teknik Direktör Serkan Özbalta Bandırmaspor maçının taktik provasını yaptırdı.

Önce yarı sahada sonra tam sahada yapılan taktik çalışmada Özbalta ve ekibi mevkisel olarak futbolculara dikkat etmesi gereken hususlarda uyarılarda bulundu.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından tesislerde kampa girecek.