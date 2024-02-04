Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.

19. dakikada Amilton’un pasıyla soldan ceza sahasına giren Kayode'nin şutunda top direkten döndü.

42.dakikada Nalepa’nın vuruşunda top üst direkten döndü.

57. dakikada Ahmet İlhan Özek, ceza sahası ön çizgisinden şutunda kaleci Orkun gole izin vermedi.

Ahlatcı Çorum FK, devreye iyi başlayan taraf olurken, kaptan Ferhat’ın 58.dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kaldı.

Ahlatcı Çorum FK, 10 kişi kaldıktan sonra daha kontrollü oynamaya başladı ve ani ataklarla gol bulmaya çalıştı.

İki takımın da çabaları sonuç vermeyince karşılaşma 0-0 berabere bitti. Bu sonucun ardından Ahlatcı Çorum FK puanını 35’e çıkartıp play-off potasındaki yerini korurken, Gençlerbirliği puanını 32 yaptı.