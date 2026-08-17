Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 2.haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü evinde Kasımpa'yı konuk edecek.

Geçtiğimiz sezondan kalma cezası nedeniyle maça Çorum FK taraftarları alınmayacak ama Kasımpaşa taraftarları Çorum'da izleyebilecek.

KASIMPAŞA TARAFTARLARI İZLEYEBİLECEK!

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun kararı doğrultusunda, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da Çorum Şehir Stadyumu’nda Kasımpaşa A.Ş. ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşması seyircisiz oynanacaktır. Bu kapsamda ev sahibi takım tribünlerine seyirci alınmayacak, yalnızca misafir takım tribününe Kasımpaşa Passolig kartı bulunan taraftarlar için bilet satışı gerçekleştirilecektir." denildi