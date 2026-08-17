Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum'a havaalanı yapacağını duyuran ARCA Çorum FK Başkanı iş insanı Savaş Balçık'a destek çıktı.

AK Parti'nin yıllardır yapamadığını Savaş Balçık'ın yapacağını belirten Tahtasız; "AKP iktidarının yıllardır yapamadığı, çürümeye terk ettiği havaalanını yapmak için iş insanları yeniden kolları sıvadı. 25'nci yılını kutlayan ancak Çorum'u yine unutan AKP iktidarından Çorumlular'ın 25 yıldır beklediği müjde; Arca Savunma Sanayi şirket ortağı ve Arca Çorum FK Başkanı Fahri hemşehrimiz Savaş Balçık'tan geldi. Çorum'da havaalanı bulunmamasının büyük eksiklik olduğunu, Çorum Futbol Kulübü'nün gelişimine olumsuz yansıdığını ifade eden Savaş Balçık, Çorum'a havaalanını kendilerinin yapacağını açıkladı. Çorum'un önemli eksikliği olan havaalanı projesini sahiplenen AKP iktidarının yapamadığını yapmak için kolları sıvayan Savaş Balçık'a ve Arca Savunma Sanayii'ne teşekkür ediyorum." dedi

Bakanların, milletvekillerinin Çorum için kılını kıpırdatmadığını ama iş insanlarının elini değil gövdesini taşın altına soktuğunu ifade eden Tahtasız, şunları söyledi; "Yeni Parti Çorum Milletvekili olarak yıllardır gündeme getirdiğim Çorum Havaalanı konusun da ben de elimi değil gövdemi taşın altına koymaya hazırım. AKP Milletvekillerinden beklentimiz gölge değil destek olmaları, havaalanının yapılması için bürokratik işlemleri hızlandırmalarıdır. Arca Savunma Sanayi öncülüğünde Çorum'a havaalanı yapıldığı takdirde Çorum kimseye minnet etmeden kendi havaalanını yapan bir kent olarak bir ilki daha başaracak. Çorum'un yıllardır beklediği bu projenin "biz yaparız" diyerek fitilini ateşleyen Sayın Ahmet Ahlatcı'ya, Arca Çorum FK'nın Süper Lig'e çıkmasıyla havaalanı projesini icraata döken Sayın Savaş Balçık'a, Arca Savunma Sanayii ortaklarına bir kez daha teşekkür ediyor, Arca Çorum FK'ya gönülden başarı diliyorum."