Ahlatcı Çorum FK’da Ankaragücü maçının ardından futbolculara bir gün izin verilmişti.

Teknik Direktör Tuncay Şanlı’nın istifasının ardından izin iki güne çıkartıldı.

Ankaragücü mağlubiyeti ile play-off şansını tamamen kaybeden kırmızı siyahlı takımda maç öncesi futbolculara verilen bir gün izin Teknik Direktör Tuncay Şanlı’nın istifası üzerine iki güne çıkartıldı.

Çorum FK yarın saat 16’da tesislerde toplanacak ve saat 17’de yapacağı antrenmanla sezonun evindeki son maçında Urfaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.