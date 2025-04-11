Ahlatcı Çorum FK pazar akşamı evinde oynayacağı kritik Manisa FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Çarşamba günü Erzurumspor ile deplasmanda oynadığı maçın ardından perşembe sabaha karşı Çorum’a dönen kırmızı siyahlı takım kısa süreli dinlenmenin ardından dün akşam saat 17’de tesislerde yaptığı antrenmanla evinde oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı.

Çalışmaya üst adalesinde ağrı olan Atakan Cangöz ile yorgun olduğu için Erkan Kaş katılmadı.

Uzun süredir sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Geraldo ise test antrenmanına çıktı ve bunun sonunda hafta sonu forma giyip giymeyeceğine karar verilecek.

Teknik Direktör Tuncay Şanlı antrenman öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Erzurumspor maçını değerlendirdi ve bu maçla ilgili verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

Şanlı futbol olarak olmasa da mücadele olarak performanslarından memnun olduğunu belirterek pazar günki Manisa maçında hem mücadele hemde futbol oynayarak kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını belirterek tüm takımdan bu doğrultuda bir çalışma istedi.

Daha sonra Erzurum maçında 90 dakika oynayan futbolcular fitnes salonunda yaptıkları hareketler ile çalışmayı tamamladılar.

Oynamayanlar ve az süre alanlar ise sahada ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve daha sonra yarı sahada oyun formatında yaptıkları çalışma ile antrenmanı tamamladılar.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.