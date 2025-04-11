Futbol Federasyonu U 16’da grup merkezlerini açıkladı. Çorum Şampiyonu Mimar Sinanspor takımı Çankırı grubunda mücadele edecek.

Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre 76 ilden 139 takımın mücadele edeceğe U 16 grup maçları 17-20 Nisan tarihleri arasında 24 grup merkezinde yapılacak.

Çorum Şampiyonu Mimar Sinanspor takımı 17-20 Nisan tarihlerinde Çankırı’da yapılacak olan grup birinciliğinde Samsun, Amasya, Ordu, Zonguldak ve Karabük şampiyonları ile mücadele edecek.

Altı takımın mücadele edeceği grupta üçerli iki grupta oynanacak maçlar sonunda finalde kazanan takım 24 takıkın mücadele edeceği yarı final grubuna yükselecek.