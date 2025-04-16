Amedspor’un U-17 teknik direktörü ve efsane kaptan Şehmus Özer’in kardeşi olan Sadettin Özer, istifa ettiğini açıkladı.

Özer, yazılı açıklamasında Amedspor'un kendisi ve ailesi için büyük bir değer taşıdığını, bu kulübün abisinin bıraktığı bir miras olarak gördüğünü ifade etti. Yaklaşık 10 aydır U-17 takımının teknik direktörlüğünü üstlenerek gençlere hem spor hem de değerler açısından rehberlik etmeye çalıştığını belirtti. Ancak, Şehmus Özer'in vefatından sonra yaşanan bazı olayların kendisini ve ailesini derinden etkilediğini dile getirdi.

Özer, kulüp tarafından abisinin odasının müzeye dönüştürülme sözünün tutulmaması, kulüp isim tabelasının değiştirilmesi ve abisine ait kıyafetlerin özensiz bir şekilde kendisine teslim edilmesi gibi olayların aile üzerinde büyük bir duygusal yük oluşturduğunu açıkladı.

Bu sebeplerle, Amedspor’daki görevine devam etmenin hem abisine olan saygıya hem de kendi duruşuna yakışmadığını düşündüğünden istifa ettiğini duyurdu.