Arca Çorum FK’nın yeni transferi Caner Osmanpaşa, Bolu kampına katıldı.

Dün Kocaelispor’dan transfer edilen ve resmi mukavele imzalanan tecrübeli savunması, bugün ise kamp kadrosuna dahil oldu.

Caner Osmanpaşa, teknik direktör Tahsin Tam ile görüştükten sonra futbolcu arkadaşlarıyla tanıştı ve ardından da çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olan Kocaelispor’da geçiren ve elde edilen başarıda büyük pay sahibi olan Caner Osmanpaşa, kariyerinde daha önce Trabzonspor, Akhisarspor, Sivasspor formaları da giydi.