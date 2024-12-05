Ahlatcı Çorum FK’ya yine çifte ceza geliyor. Kırmızı Siyahlı takımın sahasında oynadığı Erzurumspor maçından dolayı iki suçtan ceza kuruluna sevk edildi.

Çorum FK taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedeni ile iki suçtan ceza kuruluna sevk edildi.

Kırmızı Siyahlı takımın çirkin ve kötü tezahürattan dolayı bir kaç tribün bloğuna bloka ve para cezası ile saha olayları nedeni ile ayrıca para cezası verilmesi bekleniyor.

Trendyol 1. ligde aynı haftada oynanan maçlarda Amedspor talimatlara aykırılık nedeni ile Ümraniyespor, MKE Ankaraücü ve Boluspor takımları çirkin ve kötü tezahürattan, Şanlıurfaspor saha olayları, Sakaryaspor ise talimatlara aykırılık suçlarından ceza kuruluna sevk edildiler.