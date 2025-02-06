Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Çorum'un nüfusu 521 bin 335 olarak açıklandı.

2023 yılında 528 bin 351 olan Çorum nüfusu 7 bin kişi daha azalarak 521 bine kadar düştü.

Uzmanlara göre Çorum nüfusunun 2030 yılına kadar 500 binin altına düşmesi bekleniyor.

KENT MERKEZİ 6.552 KİŞİ ARTTI

Çorum'da kent merkezi nüfusu 2023 yılında 388 bin 640 kişi olurken, 2024 yılında 6.552 kişi artışla 395 bin 640 kişiye yükseldi.

Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.

Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu.

Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,02'sini erkekler, %49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.