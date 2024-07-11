KADEM Vakfı Genel Merkezi tarafından her yıl düzenlenen ve 55 il temsilciliğinin değerlendirildiği TEMKA Ölçeklendirmesi kapsamın Çorum Temsilciliği 5 yıldız tam puan alarak ‘Bayrak Taşıyan’ 1.’lik ödülüne layık görüldü.

KADEM Çorum İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol, yapılan projeler, gönüllü üye saha çalışmaları, stant çalışmaları, farkındalık eğitimleri, yarışmalar, mesleki gelişim kursları, konferanslar, söyleşi, kitap okumaları, özel gün etkinlikleri, kültür gezileri gibi kriterlerin yer aldığı ölçeklendirme de bayrağı lider olarak devraldıklarını belirtti.

5-7 Temmuz tarihlerinde Kocaeli Diriliş Hümahatun Kampın da gerçekleştirilen İl Temsilciliği Kampına, Çorum İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol ve Ayfer Koca katıldı.

Burada yapılan törende ‘Bayrak Taşıyan’ 1.’lik ödülünü KADEM Vakfı Genel Başkanı Doç.Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan olan İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol, şunları dile getirdi:

“Öncelikle 1.lik ödülümüzde emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Filistin’de direnen, zulüm gören kadınlar, çocuklar ve aileler adına bu ödülü alıyorum. Soykırıma karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmek ve Gazze halkının yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için 19-20 Temmuz tarihlerinde Kadeş Barış Meydanı’nda ‘Gazze’ye Kardeş Payı Hayır Çarşısı’ kampanyasını başlatacağız.

Hayır çarşısına destek olmak için tüm kamu kurum kuruşlarından, sivil toplum örgütlerinden ve Filistin zulmünü yüreğinde hisseden gönüllülerden destek bekliyoruz” dedi.