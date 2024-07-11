Hitit Üniversitesi ile Endonezya'da bulunan Universitas Muhammadiyah Bengkulu arasında, bilimsel araştırmalar, öğrenci değişimi, ortak akademik yayın çalışmaları ve akademisyen hareketliliğinin kazandırılması amacıyla yeni bir işbirliği protokolü imzalandı.

Hitit Üniversitesi, bölgesel kalkınma çalışmalarının yanı sıra uluslararası arenada da işbirliklerine yenilerini ekliyor. Bu kapsamda Endonezya'da bulunan Universitas Muhammadiyah Bengkulu ile yeni bir işbirliği protokolü imzalandı. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Universitas Muhammadiyah Bengkulu Rektörü Dr. Susiyanto, M.Si tarafından imzalananan protokol ile iki üniversite arasında bilimsel araştırmalarda işbirliği, öğrenci değişimi, ortak akademik yayın çalışmaları ve akademisyen hareketliliğinin kazandırılması planlanıyor.

Yapılan protokole ilişkin açıklamalarda bulunan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, uluslararası ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Protokol ile iki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmaların gerçekleştirileceğini ifade eden Öztürk, “Universitas Muhammadiyah Bengkulu ile ikili iş birliği çerçevesinde protokolümüzü imzaladık. Başta ortak bilimsel projeler olmak üzere hem öğrenci değişimi hem de akademisyen değişimi noktasında çalışmalarımız olacak. Aynı zamanda akademik yayınlar konusunda da yeni bir çalışma başlatmayı hedefliyoruz. Özel alanlarında her iki üniversitemizin de bilgi birikimiyle güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Üniversitelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Rektör Öztürk, bölgedeki diğer üniversitelerle iş birliği için çalışmaların devam ettiğini belirtti.