Ankara’da yapılan Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor adına güreşen Hüseyin Bakır ve Ankara Tedaşspor adına güreşen Çorumlu güreşci Efe Anıl Al sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

23-26 Ocak tarihleri arasında Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda yapılan Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında 74 kiloda Çorum Belediyespor’dan Hüseyir Bakır zorlu maçlar sonunda sıkletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sıklette Çorum’un eniştesi milli güreşci Soner Demirtaş ise final maçında Fazlı Eryılmaz’a yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

125 kiloda Ankara Tedaşspor kulübünde güreş yaşantısını sürdüren Efe Anıl Al ise yaı final maçında kaybetti ve madalya maçını kazanarak sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazanarak milli takım kampına katılmaya hak kazandı.

Çorum Belediyespor’dan 79 kiloda Mertcan Damatoğlu ve 92 kiloda Salih Duruer ise genç yaşlarına rağmen beşinci oldular.