Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde yaklaşık 30 dönüm alanda ekimi yapılan kenevirlerin hasadı yapıldı.

Üniversite-Sanayi iş birliği çerçevesinde, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü ile ARS Biyoteknoloji San. Tic. Ltd. Şti. ortak faaliyetlerinde bulunmak amacıyla imzalanan protokol ile geçtiğimiz Nisan ayında Mecitözü'ne bağlı Pınarbaşı köyünde 30 dönüm tarlaya ekimi yapılan kenevirin hasadı yapıldı.

Kenevir hasadına Çorum Vali Yardımcısı Muhammed Gündüz, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, ARS Biyoteknoloji San. Tic. Ltd. Şti. Prof. Dr. Aliye Aras, Suluova MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karavin, İş İnsanı Süleyman Tanrıverdi davetliler ve öğrenciler katıldı.

Üniversite Sanayi iş birliği alanında örnek denilebilecek uygulamalı bir çalışmanın hasadını toplamak amacıyla toplandıklarını vurgulayan Amasya Üniversitesi Rektörü Ahmet Hakkı Turabi; “Geçtiğimiz nisan ayında bereketli olması dualarımızla, Cenab-ı Allah’ın bütün güzellikleriyle yaklaşık 30 dönümlük bir tarlaya kenevir tohumlarımızı ekmiştik. Şimdi hasat zamanı geldi. ARS Biyoteknoloji San. Tic. Ltd. Şti.’nin gayreti ve Prof. Dr. Aliye Aras hocamızın danışmanlığıyla tekrar burada Pınarbaşı Köyünde toplandık. Amasya Üniversitesi olarak aradan geçen bu 6 aylık sürede proje yatırımcımıza, proje hocamıza elimizden geldiğince bütün imkânlarımızı sunmaya çalıştık. Ülkemizde yetiştirdiğimiz bütün ürünleri yüksek değerde katma değere dönüştürmemiz, bu ürünleri işleyerek dünya pazarına sunmamız gerekiyor. Burada keneviri yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürmek için attığımız ilk adımın ürünlerini hasat etmek için bir araya geldik. Amasya Üniversitesi olarak milletimize, bayrağımıza ve devletimize hizmet edecek her türlü projede her zaman hizmete hazırız. Emeği geçenlere ve projeye destek veren tüm kurumlarımıza, kenevir hasat şenliğimize katılan paydaşlarımıza çok teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi

Açılış konuşmasının ardından Amasya Üniversitesi öğrencileri ve katılımcılar tarafından kenevir hasadı yapılarak program sona erdi.