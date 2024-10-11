Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli gıda için denetimler yapıldı.

Öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli gıdalar tüketmesi için kantin denetimleri aralıksız devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, okullardaki kantinlerde hijyen ve gıda güvenliği standartlarının en üst seviyede tutulması için titizlikle çalışıyor. Güvenli gıda, sağlıklı gelecek adı altında gerçekleştirilen denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği ve öğrenci sağlığının öncelik olmaya devam edeceği bildirildi.