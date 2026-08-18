Çorum'da 33 yaşındaki genç kadın gittiği evde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre olay Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi.
33 yaşındaki Damla S.'den haber alamayan yakınları genç kızın sürekli gittiği Çöplü Mahallesi'ndeki bir eve gitti.
Eve giren genç kızın yakınları Damla'nın cansız bedeni ile karşılaştı.
Genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Canına kıydığı iddia edilen genç kız bugün öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muhabir: Fatih Battar