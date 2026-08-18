Arca Çorum FK'da Musa Mert Çetin, Sportif Direktör Yardımcılığı görevine getirildi.

Çetin, daha önce Galatasaray, Panathinaikos ve Al-Shabab’da tercüman olarak görev yaptı.

Deneyimli futbol insanı, Çorum FK’de sportif yönetim alanında çalışacak.

Çorum FK’nin resmî açıklamasında, “Kulübümüzün yeni sezon yapılanması kapsamında Sayın Musa Mert Çetin, Sportif Direktör Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Musa Mert Çetin’e yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray’da yaklaşık 13 yıl görev yaptı

Mert Çetin, Ocak 2007’de Gençlerbirliği’nde tercüman olarak göreve başladı. Mart 2009’a kadar başkent ekibinde çalışan Çetin, Nisan 2009’da Galatasaray’a geçti. Sarı-kırmızılı kulüpte Ocak 2022’ye kadar görev yapan Çetin, yaklaşık 13 yıl boyunca Galatasaray’ın futbol yapılanması içerisinde yer aldı. Bu dönemde çok sayıda yabancı futbolcu ve teknik direktörle birlikte çalıştı.