Çorum'da denetimlerde ve çeşitli olaylarda ele geçirilen 68 adet yivsiz av tüfeği ihale ile satılacak.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan tüfeklerin satış bedelleri 1000 TL ile 15000 TL arasında değişiyor.

Pazarlık usulü ile satışa çıkan tüfeklerin ihaleleri 17-18 Haziran tarihleri arasında Milli Emlak Müdürlüğü'nde toplanacak komisyon huzurunda yapılacak.

Satışa ilişkin şartname ve tüfeklerin mevcut durumunun mesai saatleri içinde Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Numara 2 (İŞKUR hizmet binası yanı) adresinde bedelsiz görülebileceği öğrenildi.