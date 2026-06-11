Türkiye’nin psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki en köklü meslek kuruluşlarından biri olan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin (Türk PDR Derneği) yeni dönem genel merkez yönetiminde Çorumlu isimler görev aldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Çorumlu Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Türk PDR Derneği Genel Başkanlığına seçildi.

Derneğin yeni dönem genel merkez yönetiminde yer alan bir diğer Çorumlu isim ise Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) İl Temsilcisi Ahmet Ölçer oldu. Ölçer, Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

1989 yılında kurulan ve 1998 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla “Türk” unvanını alan Türk PDR Derneği; psikolojik danışma ve rehberlik alanında mesleki çalışmalar yürütüyor, bilimsel etkinlikler düzenliyor ve ulusal ile uluslararası düzeyde faaliyet gösteriyor.

Türk PDR Derneği’nin yeni dönem genel merkez yönetiminde Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz Genel Başkan, Ahmet Ölçer ise Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.