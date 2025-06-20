2024-2025 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte Çorum’da 487 okulda 86 bin 507 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Ertuğrul Gazi İlkokulu’nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Çalgan ve Başkan Aşgın, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Vali Çalgan, yaz tatilinde dinlenip bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Başkan Aşgın da yaz tatilinde öğrencilere kur'an kurslarına da gitmelerini tavsiyesinde bulunarak eğitim seti ve dondurma hediye etti.