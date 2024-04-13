Çorum'da bugün akşam saatlerinde bir vatandaş cadde ortasında kendini yakma girişiminde bulundu.

Olay Gazi Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir kişi elinde benzinle kendini yakmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polislerin müdahalesiyle vatandaş eyleminden vazgeçti.

İsmi öğrenilemeyen vatandaş, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Whatsapp ihbar hattına gelen görüntüde, bir vatandaş üzerine bir şey dökerek bağırmaya başlıyor. Daha sonra polislerin girişimleriyle vatandaş ikna edilerek bölgeden uzaklaştırılıyor.