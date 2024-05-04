Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada ağaçlara çarparak duran araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Tutluca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tutluca köyünden Alaca istikametine gitmekte olan Ceren Koçak (19) yönetimindeki 19 ACF 499 plakalı otomobil, Yağlıçalı mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada araçtaki Seminer Tosun (21) adlı kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan sürücü Ceren Koçak ise Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Koçak, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.