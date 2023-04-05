FATİH BATTAR

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Çöplü Avutmuş köyü sakinleri 11 yıl önce köyün isminin ‘Avutmuş’ olarak değiştirilmesi nedeniyle resmi işlemlerde sıkıntı yaşıyor.

Köy sakinlerinin yaşadığı sorun İl Genel Meclisi’nde gündeme gelirken, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanı Abdullah Tiryaki, Çorum Valiliği’nde köy isminin Çöplüavutmuş olarak neden ve ne zaman yazıldığına ilişkin bir belge bulunmadığını belirterek; “İl İdare Kurulu'nun 28.02.2012 tarih ve 179 sayılı kararı ile "Çöplüavutmuş" isminin "Avutmuş" olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve gereği için karar ve dosyanın İl Genel Meclisi’ne gönderildiği, İl Genel Meclisi’nin 07.05.2012 tarih ve 160 sayılı kararıyla oy birliği ile kabul edilerek dosya İçişleri Bakanlığı’na gönderilmek üzere Valilik Makamına gönderildiği, Valiliğimiz İl İdare Kurulu Müdürlüğü’nün 29.05.2012 tarih ve 4681 sayılı yazımız ile Valilik görüşü ile birlikte o tarihte görevde bulunan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderildiği, söz konusu talep üzerine İçişleri Bakanlığından herhangi bir bilgi ve belge gelmemesi üzerine Çöplüavutmuş Köyü Muhtarlığınca Alaca Kaymakamlığına verilen 08.02.2022 tarihli dilekçe ile konunun akibetinin araştırılması talebi üzerine, söz konusu köy adı değişikliği talebi ile ilgili 11 İdare Kurulu Müdürlüğü'nün 15.03.2022 tarih ve 20807 sayılı ve 22.06.2022 tarih ve 26001 sayılı yazılarımız ile İçişleri Bakanlığından bilgi istenmiş, ancak bugüne kadar her hangi bir bilgi verilmemiştir. Ayrıca Valiliğimizde köy isminin Çöplüavutmuş olarak neden ve ne zaman yazıldığına ilişkin bir belge bulunmamaktadır.” dedi

Kurulduğundan itibaren Avutmuş olarak bilinen ancak belirli bir süre sonra resmi kurumlarca yapılan işlemlerde köyün adını “Çöplüavutmuş” olarak öğrenen köy halkı, 2012 yılında Avutmuş ismi için başvuruda bulunmuş ve isim değişikliği dönemin İl Genel Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilmişti. Ancak aradan geçen 11 yıla rağmen köyün ismi halen resmi kurumlar tarafından “Çöplüavutmuş” olarak kabul görüyor.

Alaca İl Genel Meclis üyesi Dursun Kaya da köyün isminin değişmemesi nedeniyle yaşanılan bir olayı anlatarak; “2012 yılında köyde doğan bir çocuğun nüfus kaydında Çöplüavutmuş ismi yer alırken, babasının nüfus cüzdanında ise Avutmuş yazıyor.” diyerek sorunun çözülmesini beklediklerini söyledi.