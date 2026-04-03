Çorum Valisi Ali Çalgan, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgili kurum yetkililerini kabul etti.

Valilikten yapılaı açıklamaya göre, Çalgan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Fatma Avuncu, Özel Eğitime Muhtaç Spastik Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Hayriye Kocakara ile beraberindekileri makamında ağırladı.

Ziyarette otizmli bireylere yönelik yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalgan, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin artırılmasının otizmli bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendireceğini belirtti.

Otizmin bir engel değil, farklı bir zenginlik olduğunu vurgulayan Çalgan, "Otizmli bireyler sanat, spor ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Onlara fırsat verildiğinde toplumsal hayatın her alanında yer alabileceklerini unutmamalıyız. Bizlere düşen en önemli görev, otizmli bireylerin hayallerini desteklemek ve toplumsal hayata eşit koşullarda katılımlarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.