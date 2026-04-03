Çorum 'da Engelsiz Tarım Atölyesi Projesi ile özel gereksinimli bireylerin istihdam edilerek üretime katılımının sağlanacağı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu iş birliğinde yürütülecek proje kapsamında kurulacak atölye bünyesinde rehabilitasyon bahçesi ve tarımsal üretim serası oluşturulacak.

Burada özel gereksinimli öğrenciler bitki yetiştirme, bakım ve üretim faaliyetlerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacak.

Öğrencilerin sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve mesleki beceriler kazanmasını sağlayacak projenin işbirliği protokolü, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş ile Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Sabriye Esen tarafından imzalandı.