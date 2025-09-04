Çorum’da İŞKUR- Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliği ileToplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 100 kişi alınacak.

Program kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurt ve tesislerde toplam 100 kişi 2 ay süreyle istihdam edilecek.

Program 16 Eylül'de başlayacak, 15 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

İşe alınacaklar haftanın 6 günü çalışıp Pazartesi günü tatil yapacak.

BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR

Başvurular 5-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İşe alımlar için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekim tarihi ise 11 Eylül Perşembe günü saat 09:30'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

TYP’lerden 27.09.2017 tarihinden itibaren dokuz (9) ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar yönetmelik gereği maksimum faydalanma süresini tamamlamış olup yeni programlara başvuru yapamayacaklardır. TYP’den 9 aydan az faydalanmış olanlar da kalan süreleri kadar faydalanabileceklerdir. İŞKUR’un herhangi bir kurs veya programına (İUP/İEP/TYP) devam eden kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

TYP’lere program süresince Adres Kayıt Sistemine göre (AKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.

BAŞVURU ŞARTLARI:

18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak,

Başvuru ve başlama tarihinde uzun vadeli sigortalı çalışan olmamak,

Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç)

Emekli ve malul aylığı almamak (İş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir),

Son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun veya yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinin 4 numara alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı kanunun ek 5. kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir