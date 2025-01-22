Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Binevler sokaklarında kaldırım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Binevler 13. Sokak üzerinde bulunan kaldırımlar tamamen yenilenirken yol ise 10 metre genişliğe kavuştu.

Binevler 11. Sokak’ta ise tretuvar çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Binevler’de devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aşgın, “Yaz asfalt sezonunda şehrimizin önemli noktalarında asfalt çalışmaları yaptık. Hava şartlarının el verdiği ölçüde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Binevler’de de ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Binevler 11. Sokak ve 13.sokak’ta ekiplerimiz kaldırım ve asfalt işlemlerini sürdürüyor. Şehrimizin tüm bölgelerinde yaz-kış demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.