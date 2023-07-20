FATİH AKBAŞ

Çorum merkeze bağlı Eskice Köyü’nde bulunan Cevizli Höyük birinci derecede sit alanı ilan edildi.

Cevizli Höyük’ün birinci derecede sit alanı ilan edilmesi ile ilgili karar Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun ilgili müdürlüklerden aldığı görüşlerin ardından Eskice Köyü, Cevizli Mevkiinde, Maliye hazinesi mülkiyetindeki Cevizli Höyük’ün 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.