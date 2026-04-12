Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Uğur Beker, TOKİ’nin 500 bin konut projesi kapsamında Çorum’da kuraya katılmadan hak sahibi yapılan 76 şehit yakını için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teşekkür etti.

Beker, Çorum’dan TOKİ başvurusunda bulunan yaklaşık 23 bin kişi arasından 2 bin 867 hak sahibinin kura ile belirlendiğini hatırlatarak, 76 şehit yakınının ise kuraya katılmadan doğrudan hak sahibi yapılmasının önemli bir hassasiyet örneği olduğunu ifade etti.

Şehit ailelerinin konutlarını cüzi taksitlerle ödeme imkânına sahip olacaklarını belirten Beker, bu yaklaşımın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayarak uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.