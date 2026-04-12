İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ardından Savunma Bakanı Yisrael Katz da diplomatik sınırları zorlayan bir paylaşıma imza attı. Katz, sosyal medya platformu üzerinden yayımladığı mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı doğrudan hedef alarak hakaret içerikli ifadeler kullandı.

Sosyal medya platformu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi hesabını etiketleyerek asılsız iddialar öne süren Katz, "İran'dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kağıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye'de İsrail'in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor." ifadelerini kullandı.

3 İSMİ ETİKETLEDİ

Katz paylaşımında, yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketledi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT YANIT

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’a yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

Türkiye Cumhuriyeti’nin iç siyasetine, milli iradesine ve devlet kurumlarına yönelik yabancı bir ülke yetkilisinin yön verme teşebbüsü kabul edilemez bir hadsizliktir.

'EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE REDDEDİYORUZ'

Bölgede hukuk tanımaz uygulamaları ve saldırgan politikalarıyla istikrarsızlığın başlıca kaynaklarından biri hâline gelen İsrail hükümetinin, Türkiye’nin iç siyasi hayatına dair açıklamalarını en güçlü şekilde reddediyoruz.

'İBRET VERİCİ BİR ÇELİŞKİ'

Katliamcı İsrail hükümetinin siyasi temsilcilerinin; Gazze’de, Lübnan’da, İran’da ve bölgenin çeşitli noktalarında çocukların, kadınların ve sivillerin hedef alındığı saldırıların üzerini örtmeye çalışırken Türkiye’ye demokrasi, hukuk ve siyaset dersi vermeye kalkması ibret verici bir çelişkidir.

Mevcut İsrail yönetimine ilişkin beklentimiz; günü geldiğinde uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri ve işledikleri fiillerin karşılığını hukuk zemininde görmeleridir.

'PROVOKASYONUN FARKINDAYIZ'

Türkiye’yi komşularıyla karşı karşıya getirmeye, özellikle İran başta olmak üzere bölgesel gerilimleri tırmandırarak savaş senaryolarına çekmeye yönelik her türlü provokasyonun farkındayız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, içerisinde birçok kültür, inanç ve kimlik barındırır, her kimliğe saygı duyar ve korur.

'KARŞINIZDA TÜRK MİLLETİNİ BULURSUNUZ'

Bölme, kışkırtma ve yıkma projelerinize karşı karşınızda 86 milyonluk Türk milletini bulursunuz.

Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti; nota alan değil, not veren bir devlettir.