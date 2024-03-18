Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hünkar Hacı Bektaş Parkı'nda E.T.G. ile D.C.D. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T.G. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.