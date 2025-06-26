Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

20250626 2 69682808 114481516 PreviewÇorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak uyruklu A.Y.A.A.K. (34) ve R.H.G. (29) takibe alındı.

20250626 2 69682808 114481517 PreviewTeknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Karşıya geçerken otomobil çarptı
Karşıya geçerken otomobil çarptı
İçeriği Görüntüle

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Editör: Anadolu Ajansı