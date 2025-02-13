Çorum 'un Alaca ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar yağışı sonucu olumsuz hava koşulları oluşması nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonucunda meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemiz bünyesinde taşımalı eğitim kapsamında bulunan Alaca Ortaokulu, Dr. Ali Dedekargın İlkokulu, Özel Eğitim Uygulama Okulu, Büyük Hırka İlkokulu/Ortaokulu, Ceritler İlkokulu/Ortaokulu, Mimar Sinan İlkokulu, Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulunda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.