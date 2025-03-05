Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Alaca yol ayrımında meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Burhanettin H. idaresindeki 06 DVD 85 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Eren A. yönetimindeki 35 CEB 448 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

F B I M G 1741187909538Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 DVD 85 plakalı hafif ticari araç takla atarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüleri ile 06 DVD 85 plakalı araçta bulunan Celalettin H., Navruz H., Doğa H. ile Vahide Harmancı yaralandı.

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Kazada ağır yaralanan Vahide Harmancı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Editör: Çorum Hakimiyet