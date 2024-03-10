Çorum 'da hastane bahçesinde silahla ateş ederek kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesi'nde M.B, M.C, F.K. ve M.M. tarafından darp edilen E.B ve R.G, olay yerinden otomobille kaçarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Darp ettikleri 2 kişinin peşine düşen şüpheliler hastane bahçesinde otomobil içinden tabanca ile ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine acil servis önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Darp sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.