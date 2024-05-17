Çorum 'da, bugün iki kadın daha cinayete kurban gitti.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen 55 yaşındaki Nazegül O., ve kardeşi 51 yaşındaki Meryem K., iki kez kaldığı yeri değiştirmesine rağmen cinayetten kurtulamadığı öğrenildi.

Nazegül O'nun 35 yıllık eşi ve 2 çocuğunun babası Hasan O'dan kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle Ağustos 2023'te şikayetçi oldu. Hasan O. hakkında "kadına karşı tehdit" suçundan dava açıldı.

Aynı tarihte boşanma davası açan eşinin talebi üzerine Hasan O. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Talebi üzerine kadın sığınmaevine yerleştirilen Nazegül O, kocasının kaldığı yeri öğrenmesi üzerine başka bir kadın sığınmaevine nakledildi.

Çorum 5. Asliye Ceza Mahkemesi, "kadına karşı tehdit" suçundan açılan davada 10 Mayıs'ta Hasan O'nun beraatine karar verdi.

Nazegül O'nun karara bugün itirazda bulunduğu bildirildi.

Bu arada, olayın, bir süre önce eşinden boşanan ve ikiz çocukları olan Meryem K'nin evinin bahçesinde gerçekleştiği öğrenildi.