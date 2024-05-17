İskilip'in İkikise köyünde çıkan yangında 1 tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın dün saat 15.00 civarında İkikise köyüne bağlı Paşalı Mahallesi'nde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir sebeple Recep Koca'ya ait olduğu öğrenilen evde çıkan yangında kısa sürede alevler evi sardı.

Yangına ilk müdaheleyi köy halkı ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yaparken İskilip Orman İşletmesine ait itfaiye ekiplerinin yardımıyla yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.