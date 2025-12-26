Çorum'da şap hastalığı nedeniyle bir süredir tedbir amaçlı olarak kapalı tutulan hayvan pazarları, Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı doğrultusunda Pazartesi günü yeniden açılacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve halk sağlığının güvence altına alınması amacıyla alınan tedbirler, yapılan değerlendirmeler sonucunda olumlu seyretmiş ve pazarların kontrollü şekilde açılmasına karar verilmiştir. Pazarlara giriş yapacak hayvanların küpe, pasaport ve sevk belgelerinin eksiksiz olması gerekmektedir. Aşıları ve sağlık kontrolleri tamamlanmamış hayvanların pazara girişine kesinlikle izin verilmeyecektir. Pazar alanlarında belirlenen biyogüvenlik kurallarına ve resmi talimatlara titizlikle uyulması önem arz etmektedir. Üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına alınan bu kararla birlikte, tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşımaktadır." denildi