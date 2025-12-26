Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkan Adayı Bülent Başaran, temizlik sektöründe faaliyet gösteren firmalarla kahvaltı programında bir araya geldi.

4 Ocak 2026 tarihinde yapılacak olan Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası seçimleri öncesinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Başkan Adayı Bülent Başaran, sektör temsilcileriyle temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Başaran, önceki gün Öğretmenevi’nde düzenlenen kahvaltı programında temizlik firmalarının yetkilileriyle buluştu.

Hitit Temizlik sahibi Ümit Keleş’in öncülüğünde gerçekleştirilen programda konuşan Başaran, başkan adaylığı sürecindeki faaliyetlerini ve hayata geçirmeyi planladığı projeleri katılımcılarla paylaştı. Oda üyelerinin sorunlarını yakından bildiklerini ifade eden Başaran, çözüm odaklı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı.

KELEŞ’E TEŞEKKÜR

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarına ücretsiz temizlik hizmeti veren ve o dönemki İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı’dan teşekkür belgesi alan Hitit Temizlik Sahibi Ümit Keleş de kahvaltıda onore edildi.

Başkan Adayı Başaran, Ümit Keleş’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında önemli icraatları olduğunu belirterek Keleş’e yaptığı hizmetten dolayı teşekkür etti.