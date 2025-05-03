Çorum’un İskilip ilçesinde, göz doktoru bulunmaması nedeniyle tedavi için Çorum il merkezine gitmek zorunda kalan İbrahim Yıldırım, yaşadığı zorluklara çözüm bulmak amacıyla sokakta imza kampanyası başlatmıştı.

İskilip Devlet Hastanesi'nde göz doktoru olmaması nedeniyle tedavi masraflarının arttığını belirten İbrahim Yıldırım, 2024 yılında hem eylem hem de imza kampanyası başlatmıştı.

Ekim ayından bu yana İskilip'e göz doktoru atanmasını bekleyen Yıldırım, mücadelesini kazandı.

İbrahim Yıldırım'ın yaptığı eylemin sonuç verdiğini duyuran CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız; "İskilip ilçesinde göz doktoru olmadığı için boynuna astığı pankartla aylarca gezen ve imza toplayan İskilipli İbrahim amca çok şükür göz doktorunun atandığını dünya gözüyle gördü, muradına erdi. Şubat ayında İskilip’te görüştüğümüz İbrahim Amca’yla beraber Sağlık Bakanına çağrıda bulunmuş, konuyu meclis gündemine taşımıştık. İbrahim Amca’nın mücadelesi sonuç verdi, sesi duyuldu. İskilip Devlet Hastanesi’ne 1 Göz Hastalıkları Uzmanı, 1 Kardiyoloji Uzmanı ve acil serviste görevlendirilmek üzere 4 pratisyen hekim kadrosu açıldı. İbrahim amcaya, İskilip halkına hayırlı olmasını diliyor, Sağlık Bakanı Sn. Kemal Memişoğlu’na, İl Sağlık Müdürümüz Sn. Sinan Zehir’e teşekkür ediyor, ilçeye atanan doktorlarımıza başarılar diliyorum. Temennimiz Çorum merkez ve ilçelerindeki diğer uzman doktor eksikliklerinin de giderilmesidir." ifadelerini kullandı