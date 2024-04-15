Çorum'un iki ilçesinde iki kurum iŞKUR üzerinden personel alımı yapılacak.

İŞKUR sitesinde yer alan ilana göre Sungurlu Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 1 daimi personel alımı yapılacak.

İlana başvurular 17 Nisan'da sona erecek.

MÜRACAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

Kadın Aday aranmaktadır.

22 Yaşından gün almış olmak.

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Görevini yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

4 yıllık üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olmak.

Görevinde tecrübeli olmak

Başvuru Şahsen Yapılacaktır.

Başvuru yapan adaylar arasından sadece uygun görülen adaylara dönüş

yapılacaktır.

İSKİLİP SYDV'YE KOORDİNATÖR ALINACAK

İskilip'te ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 1 koordinatör personel alımı yapılacak.

İlana başvurular 24 Nisan'da sona erecek.