Çorum'un iki ilçesinde iki kurum iŞKUR üzerinden personel alımı yapılacak.
İŞKUR sitesinde yer alan ilana göre Sungurlu Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 1 daimi personel alımı yapılacak.
İlana başvurular 17 Nisan'da sona erecek.
MÜRACAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
Kadın Aday aranmaktadır.
22 Yaşından gün almış olmak.
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Görevini yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.
4 yıllık üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olmak.
Görevinde tecrübeli olmak
Başvuru Şahsen Yapılacaktır.
Başvuru yapan adaylar arasından sadece uygun görülen adaylara dönüş
yapılacaktır.
İSKİLİP SYDV'YE KOORDİNATÖR ALINACAK
İskilip'te ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 1 koordinatör personel alımı yapılacak.
İlana başvurular 24 Nisan'da sona erecek.