Çorum 'un Boğazkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

İbrahim Şengül idaresindeki 06 CNJ 512 plakalı otomobil, ilçe girişinde Salim Tanışık'ın kullandığı 19 AAZ 366 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Adıgüzel, Hatice ve Ayşe Şengül ile Sultan, Livanur ve Miray Tanışık yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boğazkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Adıgüzel ve Hatice Şengül, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

A.A