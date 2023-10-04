Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum'da bıçaklı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çorum Belediyesince Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen halk konserini izleyen C.S. (18), tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısında yaralandı.

Meydanın yakınlarında bulunan Bahabey Caddesi'nde 14 yaşındaki M.H. de kaldırımda yürürken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.