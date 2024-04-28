Hacıhamza Karakol Komutanı genç asker Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu(31) geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre dün Tombuloğlu idaresindeki 19 ACG 624 plakalı otomobil, D100 kara yolu Hacıhamza köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Tombuloğlu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kargı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Oğuzhan Tombuloğlu’nun naaşı Kargı’da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun’a uğurlandı.
Törene Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve Tombuloğlu’nun yakınları katıldı.