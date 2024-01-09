Uğrak Köyü Muhtarı Yaşar Sayar’ın (48) öldürülmesine ilişkin görülen davada 5 tutukluya ceza yağdı.
Yaklaşık 1 yıl önce Çorum merkeze bağlı Uğrak Köyü Muhtarı Yaşar Sayar, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından tutuklanan 5 kişi bugün mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme tarafından açıklanan kararda Kadir. Ö. müebbet hapis cezasına, Onur A. müebbet hapis cezasına, Oğuzhan D. 25 yıl hapis cezasına, Osman Murat Ç. 25 yıl hapis cezasına ve Yusuf D. 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.