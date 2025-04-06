Çorum'un Alaca ilçesinde, Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan tur şirketine ait otobüsün yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak zemine çarpması sonucu 24 kişi yaralandı.

Kaza bu sabah saatlerinde Çorum- Alaca karayolu Elicek deresi mevkiinde meydana geldi. Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan, İsa Tamcı idaresindeki 28 Al 323otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak zemine çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan otobüs ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.