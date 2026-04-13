Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Çorum'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevki gerçekleştirileceği ihbarı üzerine Osmancık'ta bir çekiciye operasyon düzenledi.

Çekici ve bağlı dorse içerisinde yapılan adli aramalarda 249 bin 424 adet sentetik ecza, 1,40 gram metamfetamin ve 10 bin 400 TL para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına iki kişi TCK.188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili 1 şahıs tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken, diğer şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.