Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Tahirabat köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede etkisini artıran yağış, köy içerisinden geçen derenin taşmasına neden oldu.

Taşan dere, önüne kattığı her şeyi sürükleyerek köyde maddi hasara yol açtı.

Köylülerin ifadelerine göre, yağışla birlikte dere yatağında su seviyesi aniden yükseldi.

Şiddetli akıntıya dayanamayan köprü, sel sularına kapılarak tamamen yıkıldı.

Olayın ardından bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sel nedeniyle köyün dış bağlantısını sağlayan yol, köprünün yıkılması sonucu ulaşıma kapandı.

Vatandaşlar, yaşanan olay sonrası yetkililerden yardım bekliyor. Köyde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tarım arazilerinde ve bazı evlerin bahçelerinde su baskınları meydana geldi.